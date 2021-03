Po szturmie na Kapitol wyjechał do Kenii. Grozi mu 20 lat więzienia

32-letni Amerykanin, który brał udział w styczniowych zamieszkach na Kapitolu, został w weekend deportowany do Stanów Zjednoczonych z Kenii, dokąd wyjechał niedługo po wydarzeniach w Waszyngtonie. Postawiono mu siedem zarzutów. Grozi mu 20 lat więzienia.

Podróż do Kenii i deportacja do USA

Według dokumentów sądowych, do których dotarł "New York Post", Sturgeon przebywał w Kenii od 24 stycznia i planował wrócić do Stanów Zjednoczonych w kwietniu.