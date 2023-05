TikTok rozpoczyna testy Tako, własnego chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Na razie w jednym kraju

Teraz do tego grona dołącza TikTok. 25 maja, przedsiębiorstwo zarządzające tą platformą ogłosiło, że jest na wstępnym etapie uruchamiania swojego chatbota, Tako. W cytowanym przez Reutersa oświadczeniu firma przekazała, że narzędzie to ma pomagać użytkownikom w odkrywaniu "zabawnych i inspirujących treści".

Tako - chatbot TikToka

Tego samego dnia zajmująca się sztuczną inteligencją izraelska firma Watchful Technologies poinformowała, że nową ikonkę po prawej stronie interfejsu aplikacji zaczęli widzieć niektórzy posiadacze TikToka z Filipin. Ze screenów zamieszczonych na stronie technologicznego przedsiębiorstwa - i udostępnionych Reutersowi - wynika, że po kliknięciu w ikonkę chatbota użytkownik przenoszony jest do pola rozmowy z Tako. "Cześć! Spytaj mnie o cokolwiek, a ja zrobię wszystko, żeby pomóc ci znaleźć to, czego szukasz" - pisze chatbot w swoich pierwszych wiadomościach. Jeszcze wcześniej w polu dialogowym wyświetlany jest komunikat informujący, że Tako znajduje się w fazie testów, a jego odpowiedzi mogą być "nieprawdziwe lub niedokładne". Aby przejść do rozmowy, należy kliknąć w przycisk potwierdzający zapoznanie się z ostrzeżeniem.