Raport: władze wykorzystują sztuczną inteligencję. "Wolność w internecie na najniższym poziomie w historii"

Niezależna organizacja Freedom House opublikowała w środę 4 października nową edycję raportu "Freedom on the Net". Co roku szereguje w nim kraje mierząc takie czynniki, jak odcinanie dostępu do internetu, prawa ograniczające wolność słowa czy ponoszone przez obywateli konsekwencje za wypowiedzi publikowane w sieci. W tegorocznej edycji wzięto pod uwagę 70 państw. Polska nie została uwzględniona w raporcie.