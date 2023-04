Prezenterka wykreowana przez AI zadebiutowała. "Jakie rodzaje wiadomości preferujecie?"

Fedha - pierwsza wirtualna prezenterka w Kuwejcie

Imię prezenterki również ma szczególne znaczenie. - Fedha to popularne w Kuwejcie imię o długiej historii, które odnosi się do srebra. Zawsze wyobrażamy sobie, że roboty są srebrne i metaliczne, więc połączyliśmy te dwie kwestie - wyjaśnił Boftain. Dodał, że stworzenie Fedhy było testem potencjału sztucznej inteligencji, aby zaoferować "nowe i innowacyjne treści". Podkreślił, że w przyszłości Fedha mogłaby przyjąć kuwejcki akcent i prezentować informacje na koncie portalu na Twitterze, gdzie śledzi go 1,2 miliona ludzi.