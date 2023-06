Chatbot miał pomagać chorym na zaburzenia odżywiania. Dawał niebezpieczne rady

"Wczoraj wieczorem dotarły do nas wiadomości, według których obecna wersja chatbotu Tessa, będą częścią programu Body Positive, mogła podawać informacje, które były szkodliwe i stały w sprzeczności z programem" - napisano w opublikowanym w środę w mediach społecznościowych oświadczeniu NEDA. Jak dodano w treści komunikatu, organizacja ma "niezwłocznie zbadać" doniesienia, a na czas "przeprowadzenia dochodzenia" Tessa została wycofana z użytku. Możliwość komentowania wpisu została zablokowana.

Chatbot dawał chorym niebezpieczne rady

Z informacji przekazanych przez użytkowników bota portalowi CBS News wynika, że po tym, jak zwrócili się do Tessy o pomoc merytoryczną z zakresu dietetyki, informując ją o swoich zmaganiach z zaburzeniami odżywiania, otrzymali w odpowiedzi porady sugerujące m.in. cotygodniowe ważenie masy ciała, regularne mierzenie się za pomocą miarki czy zmniejszenie liczby przyjmowanych dziennie kalorii o nawet 1000 kcal. Zastosowanie się do którejkolwiek z powyższych porad może być dla chorych niezwykle szkodliwe i prowadzić do pogłębienia ich zaburzeń.