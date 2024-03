Chatbot Gemini nie podpowie, jak głosować

Google zdecydowało się na taki krok, "ponieważ firma chce uniknąć kontrowersji wokół sztucznej inteligencji" - napisał w środę portal BBC. Rzecznik Google przekazał brytyjskiemu nadawcy, że zmiany są wprowadzane w ramach ogłoszonych wcześniej planów. - Jak informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku, w ramach przygotowań do wielu wyborów , które odbędą się na całym świecie w 2024 roku, oraz ze względu na dużą ostrożność, ograniczamy rodzaje zapytań związanych z wyborami, na które Gemini będzie udzielać odpowiedzi - powiedział rzecznik.

Brytyjski "Guardian" podał, że na zapytania takie jak "opowiedz mi o prezydencie Bidenie" lub "kim jest Donald Trump", Gemini odpowiada teraz: "Wciąż uczę się odpowiadać na to pytanie. W międzyczasie spróbuj skorzystać z wyszukiwarki Google" lub udziela podobnej, wymijającej odpowiedzi. "Nawet mniej subiektywne pytanie 'jak zarejestrować się do głosowania' zostaje odesłane do wyszukiwarki Google" - podkreśla dziennik.