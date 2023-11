Sztorm Ciaran nad Europą. Zabici we Włoszech

Bardzo poważna sytuacja panuje w Toskanii, gdzie rzeki wystąpiły z brzegów w rejonie Prato i Florencji. Władze tego regionu apelują do mieszkańców, by weszli na wyższe piętra domów.

Alert pogodowy ogłoszony w dziewięciu regionach Włoch

Przewodniczący władz Toskanii Eugenio Giani ogłosił w czwartek wieczorem stan kryzysowy w regionie. - Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna - przyznał. - Nie wychodźcie na ulice, nie wsiadajcie do samochodu. Kto może, niech wejdzie na wyższe piętra domów - zaapelował do mieszkańców gubernator regionu. Dodał, że tysiące ludzi nie mają prądu.

- Nigdy wcześniej nie zanotowaliśmy tak intensywnych opadów w ciągu zaledwie kilku minut. To, co stało się tej nocy w Toskanii, ma jedną jasną nazwę: zmiany klimatyczne. Musimy wszyscy się zaangażować, by im przeciwdziałać - oświadczył Giani. Zapewnił, że do akcji ratunkowej zaangażowano wszystkie możliwe siły.