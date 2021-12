"Poważne, trzeźwe i rzeczowe" spotkanie szefów dyplomacji Rosji i USA w Sztokholmie

Agencja Reutera poinformowała również, że Blinken spotkał się z Ławrowem w "cztery oczy", aby osobiście ostrzec go przed "poważnymi konsekwencjami", jakie poniosłaby Rosja, gdyby dokonała inwazji na Ukrainę. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał także Ławrowa do "dyplomatycznego wyjścia" z kryzysu.

Blinken przekazał ostrzeżenie rosyjskiemu ministrowi dzień po ogłoszeniu Białego Domu, że Waszyngton jest gotowy do zdecydowanej reakcji, w tym za pomocą sankcji, w przypadku ewentualnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Przed spotkaniem z Ławrowem Blinken zapewniał dziennikarzy, że "najlepszym sposobem na uniknięcie kryzysu jest dyplomacja". - Z niecierpliwością oczekuję możliwości, by przedyskutować to z Siergiejem – oznajmił.