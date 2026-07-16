Świat Szósta noc ataków USA na Iran. Rzeczniczka Białego Domu: rozmowy wciąż trwają Oprac. Mikołaj Stępień |

Ataki na Iran. Nagranie udostępnione przez Dowództwo Centralne USA Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że o godzinie 14 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 20 w Polsce) amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na cele w Iranie. Jak podkreślono, celem uderzeń jest dalsze osłabienie zdolności militarnych tego kraju. Dowództwo zaznaczyło, że to szósta noc ataków z rzędu.

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026 Rozwiń

USA wznawiają ataki na Iran. Rzeczniczka Białego Domu o przyczynach

- Iran w dalszym ciągu prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i deklaruje, że chce zawrzeć z nami porozumienie, ponieważ otrzymuje dotkliwe ciosy ze strony naszych sił zbrojnych - przekazała z kolei rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podczas czwartkowego briefingu w Białym Domu.

Rzeczniczka wskazała, że Amerykanie przeprowadzili w ostatnich dniach uderzenia na cele w Iranie, ponieważ Teheran naruszył memorandum zawarte z USA. - Konkretnie chodzi o to, że - zgodnie z podpisanym memorandum - miał nie atakować statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz. Niestety, podjął decyzję o złamaniu tego zobowiązania - oceniła.

- Prezydent (Donald) Trump nie będzie biernie przyglądał się takim aktom terroryzmu i dopilnuje, aby Iran poniósł za nie konsekwencje - oświadczyła. Rzeczniczka podkreśliła, że ataki oraz negocjacje prowadzone są równolegle. Zaznaczyła, że Trump pozostaje otwarty na rozwiązanie dyplomatyczne.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON

Rzeczniczka Białego Domu o Iranie: ich system uległ rozbiciu

Według Leavitt wśród przedstawicieli irańskiego reżimu są osoby bardziej skłonne do zawarcia porozumienia oraz takie, które są temu przeciwne. Oceniła, że to świadczy o skuteczności amerykańskiej operacji.

- Sparaliżowaliśmy ich zdolność do wzajemnej komunikacji, a ich system władzy uległ rozbiciu. Nie są już tym silnym i wpływowym państwem sponsorującym terroryzm, jakim byli przed rozpoczęciem tej operacji. Był to jeden z jej głównych celów - dodała.

Rzeczniczka przypomniała też, że amerykańskie siły wznowiły we wtorek blokadę irańskich portów. Poinformowała, że blokadę realizuje ponad 10 tysięcy amerykańskich marynarzy, żołnierzy piechoty morskiej i lotników, wspieranych przez dwa lotniskowce, ponad 20 okrętów wojennych oraz dziesiątki statków powietrznych.

W ciągu pierwszych 24 godzin obowiązywania blokady amerykańskie siły przekierowały dwa statki handlowe na inną trasę oraz doprowadziły do zatrzymania jednego statku, który nie zastosował się do wydanych poleceń.