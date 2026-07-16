Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szósta noc ataków USA na Iran. Rzeczniczka Białego Domu: rozmowy wciąż trwają

|
Iran, Teheran
Ataki na Iran. Nagranie udostępnione przez Dowództwo Centralne USA
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Siły zbrojne USA poinformowały w czwartek o kolejnych uderzeniach na cele w Iranie. To już szósta noc ataków z rzędu. Rzeczniczka Białego Domu przekazała, że Iran wciąż prowadzi negocjacje z Amerykanami.

W czwartek Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że o godzinie 14 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 20 w Polsce) amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na cele w Iranie. Jak podkreślono, celem uderzeń jest dalsze osłabienie zdolności militarnych tego kraju. Dowództwo zaznaczyło, że to szósta noc ataków z rzędu.

USA wznawiają ataki na Iran. Rzeczniczka Białego Domu o przyczynach

- Iran w dalszym ciągu prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i deklaruje, że chce zawrzeć z nami porozumienie, ponieważ otrzymuje dotkliwe ciosy ze strony naszych sił zbrojnych - przekazała z kolei rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podczas czwartkowego briefingu w Białym Domu.

Rzeczniczka wskazała, że Amerykanie przeprowadzili w ostatnich dniach uderzenia na cele w Iranie, ponieważ Teheran naruszył memorandum zawarte z USA. - Konkretnie chodzi o to, że - zgodnie z podpisanym memorandum - miał nie atakować statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz. Niestety, podjął decyzję o złamaniu tego zobowiązania - oceniła.

- Prezydent (Donald) Trump nie będzie biernie przyglądał się takim aktom terroryzmu i dopilnuje, aby Iran poniósł za nie konsekwencje - oświadczyła. Rzeczniczka podkreśliła, że ataki oraz negocjacje prowadzone są równolegle. Zaznaczyła, że Trump pozostaje otwarty na rozwiązanie dyplomatyczne.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON

Rzeczniczka Białego Domu o Iranie: ich system uległ rozbiciu

Według Leavitt wśród przedstawicieli irańskiego reżimu są osoby bardziej skłonne do zawarcia porozumienia oraz takie, które są temu przeciwne. Oceniła, że to świadczy o skuteczności amerykańskiej operacji.

- Sparaliżowaliśmy ich zdolność do wzajemnej komunikacji, a ich system władzy uległ rozbiciu. Nie są już tym silnym i wpływowym państwem sponsorującym terroryzm, jakim byli przed rozpoczęciem tej operacji. Był to jeden z jej głównych celów - dodała.

Rzeczniczka przypomniała też, że amerykańskie siły wznowiły we wtorek blokadę irańskich portów. Poinformowała, że blokadę realizuje ponad 10 tysięcy amerykańskich marynarzy, żołnierzy piechoty morskiej i lotników, wspieranych przez dwa lotniskowce, ponad 20 okrętów wojennych oraz dziesiątki statków powietrznych.

W ciągu pierwszych 24 godzin obowiązywania blokady amerykańskie siły przekierowały dwa statki handlowe na inną trasę oraz doprowadziły do zatrzymania jednego statku, który nie zastosował się do wydanych poleceń.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
News Michalskiego
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
IranDonald TrumpUSABiały DomBliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina Ormuz
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
1250 piłkarzy na mundialu, on był najstarszy. Teraz mówi "dość"
EUROSPORT
GettyImages-2286419319
Debiut Lewandowskiego przełożony. Przez dym nad Chicago
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
"Kara adekwatna do czynów". Biegły o wyroku
WARSZAWA
imageTitle
Oto nowa liga Lewandowskiego. Wkrótce przejdzie rewolucję
EUROSPORT
Kanada
Ponad 800 pożarów. Trwa walka z ogniem
METEO
TSUE
Wyroki TSUE w sprawie Polski. "Przybliżają nas do przywracania praworządności"
Polska
HMS Medway
Argentyna oskarżyła Wielką Brytanię o "wojskowe wtargnięcie". Tuż po meczu na mundialu
Świat
26716411
Podrażniony Lech zdobył Superpuchar Polski
EUROSPORT
Statua wolności shutterstock_1661796682
Zmiana przepisów wizowych. Surowsze regulacje
BIZNES
parasol słońce upał
Żar poleje się z nieba. W mocy alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
pap_20221128_0MN
Morawiecki "w PiS-ie jest już skończony"
Fakty po faktach
Jewhenij Chmara
Zmiany w rządzie Ukrainy. Zełenski wskazał nowego ministra obrony
Świat
Pyton królewski
Pyton pod ubraniem. Pasażerka została zatrzymana na lotnisku
METEO
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do przestępstwa, będzie musiał opuścić Polskę
WARSZAWA
Minister finansów i gospodarki
Domański: nieprawidłowości na kwotę 120 miliardów złotych
BIZNES
Włochy
Spadł grad wielkości orzechów włoskich
METEO
mieszkania budownictwo shutterstock_2590924453_1
Wojna o najem. "Najbardziej zadowolony może być biznes"
Maja Piotrowska
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik w wypadku stracił nogi. Remontują szkołę, by mógł do niej wrócić
Radom
PiS, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Sejm
Takiego SMS-a dostali politycy PiS
Polska
imageTitle
Wbił szpilkę Lewandowskiemu. Już jest riposta
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Morawiecki o "wąskiej grupie intrygantów". Sasin: nie ma miejsca na prywatne dwory
Polska
imageTitle
Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire? Musi uzbroić się w cierpliwość
EUROSPORT
Nielegalna bimbrownia w powiecie słupskim
Produkowali nielegalny alkohol, zatrzymany żołnierz
Trójmiasto
Anna Maria Żukowska
Żukowska: Polska druga od końca w wydatkach na ochronę zdrowia. Nie. A która?
Szymon Rębowski
8 min
pc
"Plan wygląda tak: czekają, aż Kaczyński wyrzuci tych posłów z PiS"
Tak jest
Akumulator ciepła na terenie Elektrociepłowni Żerań
Zbudowali wielki "termos". Będą go napełniać przez miesiąc
Piotr Bakalarski
Gołąb otrzymuje tlen od strażaka
Gołąb podtruł się dymem i sam przyszedł po pomoc
METEO
shutterstock_2477736445_1
Ile lat Polacy spędzą w pracy? Nowe prognozy
BIZNES
Mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań
Drzwi zaklejone taśmą. Muszą umówić termin, żeby wejść do swoich mieszkań
WARSZAWA
Mężczyzna nie wszedł na pokład samolotu
"Bomba" w zegarku i koniec podróży
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica