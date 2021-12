Szkocja zaostrza zasady kwarantanny w związku z tsunami zakażeń omikronem

Surowsze restrykcje w Szkocji

Szkocja: apel o rezygnację z imprez gwiazdkowych w firmach

Wyjaśniła, że liczba przypadków nowego wariantu podwaja się co dwa do trzech dni, co jest najszybszym wzrostem obserwowanym od początku całej epidemii, a to potencjalnie oznacza, że może on już w ciągu kilku dni wyprzedzić pod względem liczby infekcji obecnie dominujący wariant delta.