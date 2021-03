Szkoci zmieniają zdanie w sprawie niepodległości

Według sondażu ośrodka Savanta ComRes dla dziennika "Scotsman", gdyby referendum w sprawie niepodległości Szkocji odbyło się teraz, poparłoby ją 45 procent badanych, a przeciwnych byłoby 47 procent, z kolei w badaniu YouGov dla "Times" poparcie wyniosło - odpowiednio - 41 procent i 43 procent. To piąty i szósty kolejny sondaż, w którym przewagę - wprawdzie niewielką - mają zwolennicy pozostania Szkocji w składzie Zjednoczonego Królestwa, co wskazuje, iż może to być bardziej stabilny trend.

Spory w Szkockiej Partii Narodowej

Sturgeon powtarza, że jeśli SNP wygra planowane na maj wybory do szkockiego parlamentu, będzie to równoznaczne z mandatem społecznym do przeprowadzenia nowego referendum w sprawie niepodległości. Tymczasem według badania YouGov, 50 proc. Szkotów nie chce referendum w tym roku, a 48 proc. nie chce go także w przyszłym, podczas gdy za przeprowadzeniem głosowania w tym roku opowiedziało się 36 proc. pytanych, a w 2022 r. - 33 proc. Dopiero referendum w ciągu pięciu lat ma podobną liczbę zwolenników i przeciwników.