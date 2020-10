Rekordowe poparcie dla niepodległości Szkocji

Prawie dwie trzecie Szkotów - 64 procent - uważa, że rząd brytyjski powinien pozwolić na przeprowadzenie nowego referendum w sprawie niepodległości w ciągu najbliższych pięciu lat, jeżeli Szkocka Partia Narodowa (SNP) zdobędzie większość miejsc w przyszłorocznych wyborach do szkockiego parlamentu. Nieco ponad jedna trzecia - 34 procent - jest zdania, że rząd brytyjski nie powinien na to pozwolić.

Ponad połowa głosów dla Szkockiej Partii Narodowej

Zdobycie większości przez SNP jest bardzo prawdopodobne, bo na to ugrupowanie zamierza głosować 58 procent wyborców w okręgach i 47 procent w regionach (wybory do szkockiego parlamentu, w odróżnieniu od tych do Izby Gmin, odbywają się w oparciu o ordynację mieszaną), podczas gdy druga w kolejności Partia Konserwatywna w obu przypadkach ma poparcie 19 procent pytanych.