Nastroje się odwróciły. Przeciwnicy niepodległości prowadzą w sondażach

Za niepodległością Szkocji głosowałoby obecnie 42 procent ankietowanych, przeciwko - 49 procent. Tak wynika z sondażu ośrodka Savanta ComRes dla dziennika "The Scotsman", opublikowanego na tydzień przed kluczowymi wyborami do szkockiego parlamentu.

Nie uwzględniając w sondażu osób niezdecydowanych, gdyby drugie referendum niepodległościowe odbyło się obecnie, przeciwnicy oderwania się Szkocji wygraliby stosunkiem głosów 54:46, czyli zbliżonym do wyniku, jaki uzyskano w plebiscycie z 2014 roku. To najwyższa przewaga zwolenników pozostania Szkocji w składzie Zjednoczonego Królestwa od czasu ostatnich wyborów do Izby Gmin w grudniu 2019 roku, które zapewniły Partii Konserwatywnej Borisa Johnsona dużą większość parlamentarną.