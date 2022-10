Potrzebuje prądu do aparatury podtrzymującej życie córki, a już teraz nie starcza jej na opłaty

12-letnia Freya Hunter ma ciężkie porażenie mózgowe i w związku z problemami z oddychaniem musi przyjmować tlen. Utrzymanie dostarczającej go aparatury, wraz z ogrzewaniem domu, w którym mieszka, już teraz kosztuje 6,5 tys. funtów rocznie, czyli w przeliczeniu ok 35,5 tys. złotych. Tymczasem, jak przekazała BBC Scotland jej mama, Carolynne, dostała właśnie ostrzeżenie, że w przyszłym roku rachunki łącznie mogą osiągnąć nawet 17 tys. funtów, czyli - według obecnego przelicznika - grubo ponad 93 tys. zł. Rada Clackmannanshire zapowiedziała bowiem wzrost rachunków od stycznia przyszłego roku o 88 procent.

Ale to nie wszystko. Matka niepełnosprawnej dziewczynki martwi się również o możliwe przerwy w dostawach energii . Freya, poza zasilaniem aparatury, potrzebuje też stałej temperatury w pomieszczeniu, w którym przebywa. Do tego dochodzi konieczność monitoringu pracy jej serca i poziomu tlenu.

Matka niepełnosprawnej 12-latki: "Obcięłyśmy już wszystkie wydatki"

Jak mówi Carolynne Hunter w BBC, sytuacja rodziny jest bardzo złożona. - Nasze zużycie energii jest grubo powyżej średniej, a to, co zarabiam, nie wystarcza, by za nią zapłacić. Obcięłyśmy już wszelkie wydatki, jakie mogłyśmy - dodaje. Jak tłumaczy kobieta, wraz ze starszą córką Katie żyje w ubóstwie energetycznym. Nie używają ogrzewania w pozostałych częściach domu. - Marzniemy, by móc zapłacić za to, czego potrzebuje Freya - mówi.