Szkockie wyspy mogą zostać częścią Norwegii? Wniosek o "zbadanie alternatywnych form zarządzania"

Władze szkockiego archipelagu Orkadów będą we wtorek debatować nad wnioskiem o "zbadanie alternatywnych form zarządzania". Jak podaje BBC może to obejmować zmianę statusu w ramach Wielkiej Brytanii, a nawet przejście pod zwierzchnictwo Norwegii. - Byliśmy częścią nordyckiego królestwa znacznie dłużej niż częścią Wielkiej Brytanii - wskazuje miejscowy polityk.

Orkady i ich "nordyckie połączenia"

- Byliśmy częścią nordyckiego królestwa znacznie dłużej niż częścią Wielkiej Brytanii. Na Orkadach ludzie na ulicy podchodzą i pytają mnie, kiedy zwrócimy posag, kiedy wrócimy do Norwegii. (...) To jest właśnie ten moment, by zbadać, co jest możliwe - powiedział Stockan w BBC Radio Scotland.