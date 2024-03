55 tys. złotych za transmisję danych w telefonie polityka

SPCB wszczęło dochodzenie w sprawie Mathesona w listopadzie ubiegłego roku, gdy wyszło na jaw, że podczas urlopu na przełomie 2022 i 2023 roku wykorzystał on na swoim służbowym iPadzie dane na kwotę 10,9 tys. funtów (ok. 55 tys. zł) . Polityk tylko 2 stycznia miał wykorzystać 3,18 GB danych na kwotę 7,3 tys. funtów (ok. 36,5 tys. zł). Matheson w ubiegłym roku przeprosił i zwrócił koszty roamingu, a w lutym 2024 roku zrezygnował ze stanowiska sekretarza gabinetu ds. służby zdrowia.

Polityk: synowie oglądali mecze

Gdy sprawa opłat za roaming w 2023 roku znalazła się na pierwszych stronach szkockich gazet, Michael Matheson wystąpił w szkockim parlamencie, mówiąc, że dane wykorzystali jego synowie, oglądając mecze piłkarskie. - To ja ponoszę odpowiedzialność za iPada, to ja ponoszę odpowiedzialność za wykorzystanie danych - podkreślił polityk. - Dlatego moja żona i ja podjęliśmy natychmiastową decyzję o zwróceniu parlamentowi kosztów - dodał. W rozmowie z dziennikarzami po wystąpieniu zaprzeczył pogłoskom, że to on oglądał mecze podczas urlopu.