Szkocka Partia Narodowa podjęła decyzję w sprawie referendum niepodległościowego

Liderka Szkockiej Partii Narodowej i szefowa rządu Nicola Sturgeon podtrzymała stanowisko, że chce, by referendum odbyło się przed końcem 2023 roku, ale tylko, jeśli do tego czasu zakończy się pandemia. Delegaci na konferencję SNP, przeprowadzanej w formie zdalnej, przytłaczającą większością głosów poparli to stanowisko.

W przyjętym wniosku stwierdzono, że "zdrowie, dobrobyt mieszkańców Szkocji i przyszły potencjał gospodarczy nie powinien być narażony poprzez przeprowadzenie referendum w sprawie niepodległości, zanim będzie to bezpieczne". Podkreślono, że termin głosowania powinien być "określony przez kryteria oparte na danych wyraźnie wskazujących na zakończenie kryzysu zdrowia publicznego, co umożliwiłoby pełną, normalną i energiczną kampanię referendalną".

Sturgeon: moim głównym celem jest zrobienie tego, co jest właściwe dla kraju

Zapytana o to, czy przyjęcie takiego stanowiska nie wynika z chęci poczekania na lepszy moment, gdy będzie widziała większą szansę wygranej, nie zaprzeczyła temu. - Każdy polityk będzie brał pod uwagę tego rodzaju osądy przy podejmowaniu decyzji, a ja nie zamierzam siedzieć tutaj i udawać, że jest inaczej - odparła. Ale dodała: - Moim głównym celem jest zrobienie tego, co jest właściwe dla kraju, wtedy kiedy jest to właściwe - myślę, że jest właściwe, by kraj dostał możliwość wybrania swojej przyszłości.