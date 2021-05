Szefowa rządu pozostaje na stanowisku. Zapowiada walkę z epidemią i referendum niepodległościowe

Szkocki parlament formalnie zdecydował we wtorek, że Nicola Sturgeon pozostanie szefową tamtejszego rządu. Wobec wyraźnego zwycięstwa kierowanej przez nią Szkockiej Partii Narodowej (SNP) w przeprowadzonych 6 maja wyborach do szkockiego parlamentu, takie rozstrzygnięcie było z góry przesądzone. Wszyscy posłowie zagłosowali zgodnie z partyjną przynależnością.

"Kryzys jeszcze się nie skończył"

Nicola Sturgeon mówiła, że jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie przeprowadzenie kraju przez pandemię i doprowadzenie do odbicia gospodarczego. Wskazała na złagodzenie restrykcji w większej części kraju, ale dodała: - Wiemy, że ten kryzys jeszcze się nie skończył, o czym bardzo dobitnie przypomina nam obecna sytuacja w Moray i Glasgow.

Szefowa rządu chce referendum

Sturgeon zapowiedziała, że po zakończeniu epidemii chce doprowadzić do nowego referendum w sprawie niepodległości Szkocji. - Według każdej miary demokracji parlamentarnej istnieje wyraźny mandat do przeprowadzenia referendum w tej kadencji parlamentu. Ważne jest w interesie demokracji, aby zostało to uznane i uszanowane - przekonywała.