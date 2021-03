Pierwsza minister "wprowadziła posłów w błąd". Poparcie dla niepodległości maleje

Konkluzja, która ma zostać opublikowana we wtorek w końcowym raporcie z dochodzenia parlamentarnego, znacząco zwiększy presję na Nicolę Sturgeon, by podała się do dymisji. Zgodnie z przyjętym obyczajem od członka rządu, któremu zostanie udowodnione świadome złamanie kodeksu, oczekuje się rezygnacji.

Komisja: Sturgeon wprowadziła w błąd parlament

Raport komisji śledczej opublikowany zostanie we wtorek, ale jak ujawniły w czwartek wieczorem brytyjskie media, komisja śledcza szkockiego parlamentu stosunkiem głosów 5:4 doszła do wniosku, że Sturgeon wprowadziła w błąd parlament, gdy informowała o tym, kiedy i w jakich okolicznościach dowiedziała się o śledztwie przeciwko Salmondowi. Salmond, który był jej poprzednikiem zarówno w roli szefa rządu jak i lidera SNP, został oczyszczony z zarzutów i twierdzi, że były one spiskiem mającym na celu usunięcie go z polityki. Jednak jak podaje stacja Sky News, w uzgodnionym przez członków komisji śledczej raporcie stwierdzono, że Sturgeon wprowadziła w błąd parlament, ale nie napisano, że zrobiła to świadomie.