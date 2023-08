Ochotnicy z całego świata jadą do Szkocji szukać potwora z Loch Ness

Poszukiwania potwora organizuje niedawno otwarte Loch Ness Centre we współpracy z zajmująca się eksploracją jeziora grupą badawczą Loch Ness Exploration. "Guardian" zaznacza, że wezmą w nich udział setki ochotników z całego świata. Podczas poszukiwań wykorzystany zostanie nowoczesny sprzęt. Mają one potrwać dwa dni (26 i 27 sierpnia) i będą prawdopodobnie największą tego typu operacją na szkockim jeziorze, jaka została tam kiedykolwiek przeprowadzona. Brytyjski dziennik wyjaśnia, że ochotnicy biorący udział w poszukiwaniach będą spać w hotelu Drumnadrochit, w którym 90 lat temu pracował Aldie Mackay, pierwszy człowiek który twierdził, że widział potwora. Obecnie w hotelu swoją siedzibę ma Loch Ness Centre.

- Naszym celem zawsze było badanie i analizowanie tego trudnego do wyjaśnienia zjawiska. Mamy nadzieję, że zainspirujemy kolejne pokolenie entuzjastów Loch Ness. Dołączający do nas będą mieli prawdziwą okazję osobiście przyczynić się do rozwiązania tej fascynującej tajemnicy, która urzekła tak wiele osób z całego świata - zaznaczył cytowany przez "Guradiana" Alan McKenna z Loch Ness Exploration.