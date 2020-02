Miał pisać 270 razy do chłopca. Szkocki minister odchodzi

Derek Mackay, jeden z najważniejszych polityków proniepodległościowej Szkockiej Partii Narodowej, złożył rezygnację ze stanowiska ministra finansów. W czwartek tabloid "The Scottish Sun" opublikował informacje o tym, że Mackay wysyłał wiadomości do 16-latka, którego nie znał.

Złamał "standardy"

"The Scottish Sun" - szkockie wydanie tabloidu "The Sun" - ujawnił w czwartkowym wydaniu, że Mackay w ciągu sześciu miesięcy wysłał na Instagramie i Facebooku 270 prywatnych wiadomości do chłopca, którego wcześniej nie znał. Mackay miał napisać w nich m.in. nastolatkowi, że jest "naprawdę ładny" oraz że "dobrze wygląda w nowej fryzurze". Zaprosił go też na kolację i mecz rugby. Wiadomości wysyłał, mimo że znał wiek chłopca, a nastolatek napisał mu, by "nie próbował niczego". Ostatnie z nich pochodzą z początku tego tygodnia.