Kobieta obudziła się w pociągu, obok niej siedział nagi mężczyzna

Brytyjska Policja Transportowa apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który miał rozebrać się do naga w pociągu na trasie Polmont-Edynburg. Władze przypominają, jak postępować w razie spotkania ekshibicjonisty.

Do incydentu doszło 20 kwietnia około 7:20 czasu miejscowego w pociągu na trasie z Polmont do stacji Edynburg Waverley w stolicy Szkocji. Jedna z pasażerek po przebudzeniu się miała zobaczyć siedzącego obok niej nagiego mężczyznę, który później włożył czarne spodnie do biegania, koszulkę i buty. Z pociągu wysiadł w Edynburgu - przekazał portal Sky News.

Brytyjska Policja Transportowa (BTP) zaapelowała do świadków o przekazanie informacji, które pomogą w odnalezieniu niezidentyfikowanego mężczyzny, podejrzanego o publiczne obnażanie się. Cytowani przez "Edinburgh Evening News" funkcjonariusze przekazali, że jest to osoba o krótkich siwych włosach i kilkudniowym zaroście, szczupłej budowy, w wieku od 65 do 70 lat.

Jak postępować w razie spotkania z ekshibicjonistą

BTP radzi na swojej stronie internetowej, by w wypadku zauważenia obnażającej się publicznie osoby odwrócić wzrok i oddalić się. Jeśli to możliwe, nie okazywać silnych emocji, nie angażować się w rozmowę i zgłosić incydent służbom. Brytyjska Policja Transportowa sugeruje również zrobienie zdjęcia, zastrzegając, by zdecydować się na taki krok, jeśli jest to "zdecydowanie bezpieczne".

Pociąg na stacji Edynburg Waverley (zdjęcie ilustracyjne) Edinburghcitymom / Shutterstock

Autor:wac//az

Źródło: Sky News, Edinburgh Evening News, btp.police.uk