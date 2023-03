Szkocja ma nowego premiera. Najmłodszego w historii i wyznającego islam

Nowy premier Szkocji Humza Yousaf jest pierwszym na tym stanowisku przedstawicielem mniejszości etnicznej i religijnej. Wyznający islam i mający pakistańskie korzenie 38-latek zapowiedział już kontynuację wieloletniej walki o niepodległość Szkocji, co spotkało się z szybką reakcją Londynu.

Nowy rząd Szkocji

Oświadczył również, że w niedługim czasie wystąpi do rządu brytyjskiego z prośbą o zgodę na przeprowadzenie w Szkocji drugiego referendum niepodległościowego. - Łączy nas wspólny cel, a jest nim niezależność - mówił w swoim zwycięskim przemówieniu. - Rozpocznę oddolny, obywatelski ruch, zapewniam, że nasze dążenia do niepodległości będą na piątym biegu - dodał. Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, w odpowiedzi na te słowa powtórzył, że Londyn odmówi zgody na przeprowadzenie kolejnego referendum niepodległościowego.

Rozłam w Szkockiej Partii Narodowej

Nicole Sturgeon zrezygnowała z przywództwa w partii w dużej mierze dlatego, że nie zrealizowała swoich obietnic wyborczych. Jednym z najważniejszych postulatów jej gabinetu było doprowadzenie do niepodległości Szkocji. Szkoci są jednak podzieleni co do swojej secesji od Wielkiej Brytanii. W 2014 roku 55 proc. mieszkańców Szkocji opowiedziało się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie.