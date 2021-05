"Rażący atak na bezpieczeństwo międzynarodowego lotnictwa". Oświadczenie z Rady Bezpieczeństwa ONZ

Sześć krajów uczestniczących w prywatnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wydało oświadczenie, w którym potępiły władze Białorusi za przechwycenie samolotu relacji Ateny-Wilno linii Ryanair i zmuszenie go do lądowania w Mińsku. Władze Estonii, Francji, Irlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wezwały Białoruś do uwolnienia opozycyjnego białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza.