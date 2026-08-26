najważniejsze informacje Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć Kuba Koprzywa |

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona o doniesieniach na temat wizyty szefa CIA w Moskwie Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

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Media: szef CIA z wizytą w Moskwie

Około 10 czasu lokalnego na lotnisku Moskwa-Wnukowo wylądował amerykański wojskowy samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III. Na jego pokładzie - według relacji mediów - miał znajdować się szef CIA John Ratcliffe.

Brak jest oficjalnego potwierdzenia wizyty. Ratcliffe miał odbyć w Moskwie spotkania - przekazały telewizja CBS i portal Axios, powołując się na anonimowe źródła. Nie podano, z kim miał rozmawiać dyrektor agencji wywiadowczej, ani na jakie tematy.

Dolly Parton nie żyje

Amerykańska piosenkarka Dolly Parton nie żyje. Ikona muzyki country miała 80 lat. Jak poinformował jej zespół prasowy, zmarła po krótkiej walce z rakiem. Z oświadczenia zespołu wynika, że Parton została przyjęta do ośrodka onkologicznego w Nashville 21 sierpnia.

W związku ze śmiercią Dolly Parton prezydent USA Donald Trump zarządził we wtorek opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że jej odejście to strata dla milionów ludzi.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto i oświadczenie prokuratora generalnego

Prokurator generalny Waldemar Żurek wydał oświadczenie dotyczące śledztwa w sprawie Zondacrypto. Pisze w nim między innymi, że w śledztwie "w ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom" i że ma ono "dynamiczny charakter".

Poseł KO Roman Giertych poinformował, że od maja wspólnie z mecenasem Jackiem Dubois jest obrońcą szefa Zondacrypto Przemysława Krala. - Jeżeli ktoś wiąże te dwa fakty, że od maja jesteśmy obrońcami pana Krala z tym komunikatem, to myślę, że nie popełnia błędu - powiedział Giertych, komentując wcześniejsze oświadczenie Żurka.

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Żubr poturbował kobietę w ciąży

W miejscowości Wolisko, w pobliżu rezerwatu Borki (województwo warmińsko-mazurskie) żubr poturbował 38-letnią obywatelkę Francji w ciąży. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta doznała urazu nogi.

Jak poinformowała Ewelina Szklarzewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z dotychczasowych informacji wynika, że kobieta była na miejscu razem z mężczyzną. Spacerowali drogą w rejonie kompleksu leśnego. Para nie podchodziła do żubra.

Prokuratura kończy pracę nad wnioskami o uchylenie immunitetów Hołowni i Kobosce

Śląscy prokuratorzy zwalczający przestępczość zorganizowaną zebrali dowody wystarczające, ich zdaniem, na przedstawienie zarzutów posłowi Szymonowi Hołowni i europarlamentarzyście Michałowi Kobosce. Projekty wniosków o uchylenie immunitetów chroniących obydwu polityków są w Prokuraturze Krajowej. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Collegium Humanum.

Dziennikarze "Superwizjera" i tvn24.pl nieoficjalnie ustalili też, że oprócz Hołowni oraz Koboski śledczy z Katowic sporządzili jeszcze trzy wioski o uchylenie immunitetu trzem innym osobom.

Bursztynowy Słowik przyznany

Grupa Kuba i Kuba zdobyła Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival. Podczas drugiego dnia festiwalu wystąpili między innymi Krzysztof Zalewski, Błażej Król, Agnieszka Chylińska oraz zespół Mikromusic.

W poprzednich edycjach Top of the Top Sopot Festival nagroda trafiła w ręce między innymi Dawida Kwiatkowskiego, Michała Szpaka, grupy Kwiat Jabłoni, Oskara Cymsa i Carli Fernandes.