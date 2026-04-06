Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Nowe ultimatum Trumpa, kulisy amerykańskiej operacji, Kijów odpowiada na zarzuty

|
Donald Trump
Zalewski: Trump wielokrotnie stosował metodę eskalowania napięcia po to, aby uzyskać cel
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump opublikował wulgarny wpis, w którym postawił ultimatum Iranowi, jeśli ten nie otworzy cieśniny Ormuz. Opisano szczegóły udanej operacji uratowania amerykańskiego pilota zestrzelonego nad irańskim terytorium myśliwca F-15E. W pobliżu rurociągu w Serbii odkryto materiały wybuchowe. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 6 kwietnia.

ZOBACZ POGODĘ NA DZISIAJ

1. Nowe ultimatum Trumpa, Iran odpowiada

Prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych zapowiedział kolejny atak na Iran. W wulgarnym wpisie zagroził uderzeniem w irańską infrastrukturę i elektrownie, jeśli nie zostanie otwarta cieśnina Ormuz.

Według kolejnego wpisu Trumpa, ultimatum upływa we wtorek o godzinie 20 czasu wschodnioamerykańskiego (2 w nocy z wtorku na środę w Polsce). W odpowiedzi Iran zapowiedział możliwy odwet.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum

BIZNES

2. Tak uratowano amerykańskiego pilota

W niedzielę rano prezydent USA Donald Trump poinformował o uratowaniu drugiego członka załogi myśliwca F-15E. Pierwszy został uratowany w piątek - tego samego dnia, kiedy Irańczycy zestrzelili maszynę, zmuszając obu żołnierzy do katapultowania się.

Szczegóły akcji ratunkowej opisała stacja CNN, która podała, że członek załogi strąconego myśliwca przez ponad dobę ukrywał się w górskiej szczelinie za liniami wroga, aby uniknąć schwytania. Później wspiął się po skalistym terenie na górski grzbiet o wysokości ponad dwóch tysięcy metrów nad poziomem morza. W pewnym momencie udało mu się nawiązać kontakt z wojskiem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak ratowali pilota F-15 w Iranie. Szczegóły operacji USA

Mikołaj Stępień

3. Napięcia po incydencie w Serbii

Rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj oświadczył, że strona ukraińska "kategorycznie odrzuca próby fałszywego powiązania Ukrainy z incydentem dotyczącym materiałów wybuchowych znalezionych w pobliżu rurociągu TurkStream w Serbii".

Stwierdził też, że "najprawdopodobniej jest to rosyjska operacja pod fałszywą flagą". Wcześniej szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto powiązał niedzielny incydent z ostatnim sporem z Ukrainą dotyczącym dostaw ropy i gazu na Węgry.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To część ingerencji Moskwy w wybory na Węgrzech". Oświadczenie

4. Limity na paliwo we Włoszech

Jak poinformowała włoska agencja prasowa Ansa, spółka Air BP Italia - specjalizująca się w paliwach lotniczych i usługach związanych z obsługą tankowania samolotów - przekazała, że do 9 kwietnia na czterech lotniskach będą obowiązywać limity w dostępie do paliwa.

Jak podał Bloomberg, to pierwsze takie ograniczenia w europejskich portach lotniczych. Są one pokłosiem wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi, który w odwecie zablokował strategiczną cieśninę Ormuz i atakuje kraje Zatoki Perskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwsze takie ograniczenia paliwa w Europie

BIZNES

5. Pierwsza msza wielkanocna papieża

Tysiące osób przybyły w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na mszę na Placu Świętego Piotra, której pierwszy raz przewodniczył papież Leon XIV. W czasie swojego orędzia zaapelował między innymi o złożenie broni na świecie i wybieranie pokoju przez tych, którzy mają władzę rozpętywania wojen.

- Siła, dzięki której Chrystus zmartwychwstał, jest całkowicie pozbawiona przemocy. Jest podobna do siły ziarna pszenicy, które obumierając w ziemi, rośnie, przebija się przez grudki gleby, kiełkuje i staje się złotym kłosem - mówił Leon XIV.

Zdjęcie z 5 kwietnia 2026 roku
Papież Leon XIV
Źródło: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

6. Śmiertelne postrzelenie podczas próby ucieczki

Nie żyje mężczyzna postrzelony podczas próby ucieczki w Ostrowi Mazowieckiej. Poszukiwany listem gończym 51-latek został zatrzymany 3 kwietnia. Wówczas musiał przejść badania lekarskie, więc przewieziono go do lokalnego szpitala. Decyzją lekarza mężczyzna został przyjęty na oddział w celu diagnostyki. Cały czas pilnowali go policjanci.

W niedzielę około godziny 11 podczas przejścia z zatrzymanym na jedno z badań, mężczyzna - jak przekazuje policja - podjął próbę ucieczki i wybiegł ze szpitala. Został postrzelony przez funkcjonariusza po tym, jak nie reagował na polecenie zatrzymania się.

Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki

WARSZAWA

Źródło: PAP, tvn24.pl, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpIranUSA - IranKonflikty zbrojne IranuUSAPaliwoWielkanocPapież Leon XIVKościół katolickiPolicja
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
