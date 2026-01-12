Reporter TVN24 Sebastian Napieraj: Grenlandczycy są przerażeni Źródło: TVN24

1. Kontrowersje wokół spotkania prezydenta Nawrockiego z kibicami

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie sobotniej Pielgrzymki Kibiców na Jasnej Górze "serdecznie uścisnął" Tomasza P., który czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym nieprawomocnie został skazany na sześć lat więzienia - podała Wirtualna Polska. Jak dodał portal, sąd w pierwszej instancji skazał go za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia.

Z kolei w programie "W kuluarach" dziennikarze TVN24 zwracali uwagę, że prezydent Nawrocki przywitał się z kibicami w sposób nawiązujący do tradycyjnego powitania z żołnierzami. - Trzeba postawić pytanie, czy nie został znieważony polski mundur - wskazała dziennikarka TVN24 Agata Adamek.

2. Polska 2050 wybierze szefową

W poniedziałek odbędzie się II tura wyborów szefa Polski 2050. W wyścigu o schedę po Szymonie Hołowni pozostały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. W pierwszej turze pokonani zostali Joanna Mucha, Ryszard Petru i Rafał Kasprzyk. Zwycięzca zostanie ogłoszony jeszcze tego samego dnia po południu.

Z kolei 17 stycznia odbędzie się Rada Krajowa partii, która wybierze czterech członków zarządu Polski 2050.

3. Setki zabitych w Iranie, Trump o możliwej interwencji

Rośnie bilans ofiar śmiertelnych brutalnie tłumionych antyrządowych protestów w Iranie. Według aktywistów na rzecz praw człowieka w Iranie (HRANA) to już 538 osób. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że liczby te mogą wzrosnąć. Według aktywistów HRANA, na których powołuje się agencja AP, 490 osób spośród zabitych to protestujący, a 48 to członkowie sił bezpieczeństwa. Ponadto irański reżim zatrzymał już ponad 10 600 osób. Agencja podkreśla, że liczby te prawdopodobnie wzrosną. HRANA to pozarządowa organizacja z siedzibą w USA, zajmująca się obroną praw człowieka w Iranie.

Prezydent USA Donald Trump przekazał w sobotę, że "USA są gotowe pomóc" Irańczykom. W niedzielę zaznaczył, że "wojsko się temu (tłumieniu protestów - red.) przygląda, rozważamy bardzo silne opcje wobec Iranu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Na ulicach Iranu zginęły już setki demonstrantów

4. Premierka Danii o "decydującym momencie" w sprawie Grenlandii

Premierka Danii Mette Frederiksen podczas debaty z liderami duńskich partii politycznych stwierdziła, że zaczyna się "decydujący moment", jeśli chodzi o przyszłość Grenlandii. - Stawka wykracza poza to, co widać gołym okiem - powiedziała. Według anonimowych źródeł, na które powołuje się Bloomberg, grupa europejskich krajów, na czele w Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

5. Atak zimy, szkoły zamknięte

W poniedziałek dzieci w kilku gminach na północy Polski nie będą miały lekcji. Wszystko przez intensywne opady śniegu, które nawiedziły tę część kraju. Władze kilku gmin na Pomorzu zdecydowały się odwołać zajęcia w przedszkolach i szkołach w poniedziałek 12 stycznia.

6. Złote Globy rozdane

W kalifornijskim Beverly Hills rozdano Złote Globy 2026 - jedne z najważniejszych nagród filmowych w drodze Hollywood do Oscarów. Galę poprowadziła komiczka Nikki Glaser. Zwycięzcami wieczoru okazały się tytuły "Jedna bitwa po drugiej", "Dojrzewanie", "Studio" oraz "The Pitt".

Najlepszym w kategorii film nieanglojęzyczny okazał się brazylijski "Tajny agent" w reżyserii Klebera Mendonça Filho. Osadzony w latach 70. ubiegłego wieku thriller polityczny, opowiada o losach mężczyzny uciekającego przed brutalną rzeczywistością brazylijskiej dyktatury wojskowej. Produkcja wyróżnia się gęstą atmosferą paranoi oraz stylową realizacją, oddającą niepokój tamtej epoki.

Laureatów Globów wybrało ponad 300 dziennikarzy zajmujących się rozrywką. Dla porównania - podczas gali Oscarów głosuje ok. 9 tys. osób.

