Utrudnienia przez aktualizację Airbusów, katastrofa śmigłowca, protesty w Niemczech

Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Airbusy wymagają aktualizacji. Linie lotnicze ogłaszają opóźnienia
Źródło: Reuters
W wielu światowych liniach w związku z aktualizacją oprogramowania Airbusów wystąpiły utrudnienia. Niedaleko Rzeszowa rozbił się śmigłowiec. W czasie kongresu niemieckiej AfD doszło do protestów i starć z policją. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 30 listopada.

1. Utrudnienia w związku z aktualizacją oprogramowania Airbusów

Airbus zlecił zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli w około sześciu tysiącach samolotów. Zalecenie, skierowane do 350 przewoźników na całym świecie, jest jedną z największych masowych akcji serwisowych w 55-letniej historii tego producenta.

Wiele linii lotniczych z całego świata zgłaszało potencjalne zakłócenia w obsłudze lotów. Utrudnienia w niektórych liniach mogą występować jeszcze w najbliższych dniach. Agencja Reuters, powołując się na źródła branżowe, przekazała, że przyczyną wycofania samolotów Airbusa był incydent z udziałem samolotu amerykańskich linii JetBlue.

Airbusy wymagają aktualizacji. "Jedna z największych masowych akcji serwisowych"

Airbusy wymagają aktualizacji. "Jedna z największych masowych akcji serwisowych"

Papieski samolot objęty pilną akcją serwisową. Technik "jest w drodze"

Papieski samolot objęty pilną akcją serwisową. Technik "jest w drodze"

Problem dotyczył także samolotu linii ITA Airways, którym Leon XIV odbywa swoją pierwszą zagraniczną podróż do Turcji i Libanu. Jak przekazał Watykan, usterka nie pokrzyżowała papieskich planów.

2. Katastrofa śmigłowca

W okolicach miejscowości Malawa koło Rzeszowa rozbił się śmigłowiec. Nie żyje dwóch pasażerów.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że sprawą zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły
Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły

Rzeszów

3. Protesty i starcia z policją w Niemczech

Alternatywa dla Niemiec założyła nową młodzieżówkę Generation Deutschland, czyli Pokolenie Niemcy, formalnie powiązaną z partią. Ma ona zastąpić rozwiązaną wcześniej Młodą Alternatywę, organizację luźno powiązaną z AfD, uznaną przez niemiecki kontrwywiad za strukturę skrajnie prawicową.

Protesty przeciw AfD w Giessen
Protesty przeciw AfD w Giessen
Źródło: Reuters

Kongres AfD w Giessen rozpoczął się z ponad dwugodzinnym opóźnieniem z powodu masowych protestów i blokad ulic. W kilku miejscach doszło do starć. Demonstranci obrzucali policjantów kamieniami, a ci odpowiadali pałkami oraz gazem łzawiącym. Kilka osób trafiło do szpitala, lekko ranny został też jeden policjant. Według szefa MSW Hesji w demonstracjach uczestniczyło około 20-30 tysięcy osób.

4. Atak Rosji na Ukrainę, SBU zaatakowała tankowce rosyjskiej floty cieni

Rosja dokonała zmasowanego ataku na szereg miast w Ukrainie w sobotę nad ranem, a także w nocy z piątku na sobotę. W wyniku nocnego ataku na Kijów zginęły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych - przekazał mer miasta, Witalij Kliczko.

Ukraiński resort energetyki poinformował, że w związku z atakami sił rosyjskich na Kijów i pięć obwodów kraju - kijowskim, czernihowskim, sumskim, połtawskim i charkowskim - bez prądu pozostaje ponad 600 tysięcy użytkowników.

"Jeden z największych ataków Rosji". Ponad pół miliona ludzi bez prądu

"Jeden z największych ataków Rosji". Ponad pół miliona ludzi bez prądu

Atak na tankowce rosyjskiej floty cieni. Jest nagranie

Atak na tankowce rosyjskiej floty cieni. Jest nagranie

Atak przeprowadziły też siły Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że dokonała w piątek ataku na tankowce rosyjskiej floty cieni w pobliżu cieśniny Bosfor. W nocy z piątku na sobotę ukraińskie drony spowodowały także pożar rafinerii w Kraju Krasnodarskim.

5. Donald Trump o przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą

"Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i handlarzy ludźmi: proszę, uznajcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą w całości. Dziękuję za uwagę!" - napisał na swojej platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami. Wysłały 15 tysięcy żołnierzy i największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford w zasięg uderzenia Wenezueli

Trump: Do wszystkich linii lotniczych. Traktujcie przestrzeń nad Wenezuelą jako zamkniętą
Trump: Do wszystkich linii lotniczych. Traktujcie przestrzeń nad Wenezuelą jako zamkniętą

6. List arcybiskupa Jędraszewskiego do wiernych

Arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił się do wiernych w liście pasterskim z okazji rozpoczynającego się adwentu. Duchowny przypomniał, że jego posługa, która trwała prawie dziewięć lat, dobiega końca.

"W związku z tym pragnę serdecznie podziękować wszystkim - księżom biskupom, braciom kapłanom, siostrom zakonnym, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim - którzy wspierali mnie w dziele prowadzenia Kościoła Krakowskiego ku jego ostatecznym przeznaczeniom. Dziękuję za wszystkie modlitwy i cierpienia ofiarowane w intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny" - czytamy w opublikowanym liście.

Kardynał Ryś w Krakowie. Ogromna zmiana symboliczna, a na ile realna?
Kardynał Ryś w Krakowie. Ogromna zmiana symboliczna, a na ile realna?

Tomasz P. Terlikowski

"Równocześnie proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem lub sprawiłem przykrość. W swojej pasterskiej posłudze zawsze jednak starałem się kierować prawdziwym dobrem Kościoła oraz dobrem każdego z powierzonych mi przez Ojca Świętego Franciszka podczas niezapomnianej osobistej rozmowy w dniu 28 listopada 2016 roku w Domu Świętej Marty w Watykanie wiernych świeckich i duchownych" - dodał.

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP

