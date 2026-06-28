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Świat

Rekord ciepła, fale ataków na Bliskim Wschodzie, decyzja w sprawie patomorfolożki

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Teheran, Iran
Padł rekord ciepła w Polsce. Dr Grzegorz Duniec gościem "Faktów po Faktach" TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
W Polsce odnotowano rekordową temperaturę zmierzoną w czerwcu. Stany Zjednoczone i Iran przypuściły kolejną falę ataków na Bliskim Wschodzie. W Mszanie Dolnej płonęła hala produkcyjna. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 28 czerwca.

1. Czerwcowy rekord ciepła w Polsce

Doktor Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB przekazał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że według wstępnych wyliczeń w sobotę na stacji meteorologicznej w Słubicach zmierzono temperaturę 38,9 stopnia Celsjusza, najwyższą, jaką kiedykolwiek odnotowano w czerwcu w Polsce. W danych z podsumowania udostępnionego przez CMM IMGW, wartość ta wyniosła 38,5 st. C.

Dotychczasowy rekord ciepła dla czerwca wynosił 38,3 stopnia Celsjusza. Taką wartość odnotowywano kilkukrotnie, w 2019 roku w Cebrze (woj. dolnośląskie) i Radzyniu (woj. lubuskie) oraz w 2022 roku w Słubicach (woj. lubuskie).

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2. Kolejna fala ataków na Bliskim Wschodzie

W sobotę amerykańskie siły zbrojne ogłosiły, że przeprowadziły kolejne ataki na Iran w odpowiedzi na "trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej". Dzień wcześniej USA informowały o uderzeniach na Iran w odwecie za ostrzelanie statku handlowego.

Odnosząc się do ataków, Donald Trump zagroził Iranowi unicestwieniem, jeśli ten nie będzie przestrzegał porozumienia. Naloty USA spotkały się z kolei odpowiedzią Teheranu - poinformowano bowiem o atakach irańskich dronów i pocisków w Kuwejcie i Bahrajnie, gdzie znajdują się amerykańskie bazy.

3. Po upale - burze

Po tygodniu męcząco wysokich wartości na termometrach w pogodzie czeka nas zmiana. W prognozach widać powrót gwałtownej aury. Niewykluczone będą burze z ulewami, gradem i podmuchami do 100 kilometrów na godzinę.

4. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli

Do 1430 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli - poinformował w sobotę przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Dodał, że jest też 3238 rannych, a 3142 osoby zostały bez dachu nad głową.

W piątek Rodriguez informował o 920 zabitych. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans może być znacznie wyższy. Wciąż trwają poszukiwania tysięcy osób.

5. Pożar w Mszanie Dolnej

W sobotę po południu straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej (powiat limanowski), w której mieści się stacja diagnostyczna pojazdów. Hala stanęła w ogniu. Unosił się wielki słup dymu.

Około godziny 18.45 straż pożarna poinformowała, że pożar został opanowany. Zaczęły się prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska. 

Pożar hali w Mszanie Dolnej
Pożar hali w Mszanie Dolnej
Źródło zdjęcia: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny

6. Decyzja w sprawie patomorfolożki z Lutoryża

Sąd Okręgowy w  Rzeszowie utrzymał w mocy tymczasowy areszt wobec Magdaleny H., patomorfolożki z Lutoryża, podejrzanej o zakopanie na swojej posesji 34 płodów i odpadów medycznych.

Jej obrończyni wnioskowała o zastosowanie środków o charakterze wolnościowym - zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policyjnego. Nie zostało to jednak uwzględnione. Kobiecie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

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Autorka/Autor: tvn24.pl
Tagi:
IranDonald TrumppożarUpałpogodaBliski Wschód
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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