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najważniejsze informacje

Samochód wjechał w tłum w Berlinie, D4vd przed sądem, ciąg dalszy rozłamu w PiS

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Służby pracujące w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (26.07.2026)
Policja o tragicznym wypadku pod Paradyżem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
W centrum Berlina furgonetka wjechała w uczestników parady LGBT; co najmniej jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało rannych. Śledczy ujawnili szokujące informacje w sprawie piosenkarza Davida Anthonego Burke'a, znanego jako D4vd. W PiS nadal wrze. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 26 lipca.

1. Samochód wjechał w uczestników parady równości w Berlinie

Według wstępnych informacji tuż przed godziną 22 w sobotę rozpędzona furgonetka wjechała w uczestników uroczystości Christopher Street Day w parku Tiergarten w centrum Berlina. To jedno z największych wydarzeń LGBT w Europie.

Berlińska policja przekazała, że co najmniej jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało rannych. Niektóre osoby są w stanie krytycznym.

2. D4vd przed sądem, szokujące informacje

Amerykański piosenkarz David Anthony Burke, znany jako D4vd, jest oskarżony o wykorzystywanie seksualne nieletniej, a także jej zabicie i zbezczeszczenie zwłok 14-letniej Celeste Rivas Hernandez, której ciało odnaleziono w bagażniku jego Tesli jesienią ubiegłego roku.

Teraz na jaw wychodzą nowe informacje. Prokuratorzy twierdzą, że Burke zabił dziewczynę po tym, jak zagroziła, że ​​ujawni, że ją wykorzystywał seksualnie, i zniszczy jego karierę. Burke nie przyznaje się do zarzutów.

3. Ciąg dalszy rozłamu w PiS

- Nie proponowałem żadnego podziału partii - broni się Mateusz Morawiecki i dodaje, że były takie rozmowy, ale nie było propozycji. Przywołał spotkanie pomiędzy posłem PiS Pawłem Jabłońskim a Jarosławem Kaczyńskim, podczas którego to prezes PiS miał sugerować podział.

Dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska oceniła w programie "W kuluarach" w TVN24, że w wypowiedzi Morawieckiego jest "jest co najmniej kilka nieścisłości, żeby nie powiedzieć ostrzej: po prostu kłamstw".

4. Tragiczny wypadek pod Paradyżem

W sobotę około godziny 18.30 na drodze krajowej numer 74, w miejscowości Wójcin w powiecie opoczyńskim, zderzyły się trzy samochody osobowe. W wyniku wypadku zmarło dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat, a sześć osób, w tym 12-letni dziecko, zostało rannych.

5. Pożary trawią Francję i Hiszpanię

Ostatnie dni są bardzo trudne dla mieszkańców południowo-zachodniej Francji. Wszystko przez pożary, które szaleją w tej części kraju. Największy pożar występuje w departamencie Żyronda. Szef MSW Francji poinformował, że ewakuacja w tym departamencie objęła łącznie 167 tysięcy osób, z czego 57 tysięcy opuściło swoje domy w nocy z piątku na sobotę.

Walka z pożarami trwa również w Hiszpanii. Dotychczas zmusiły one ponad 80 tysięcy osób do ewakuacji. Na skutek żywiołu w Walencji zginął mężczyzna. To pierwsza ofiara śmiertelna tych pożarów.

6. W Rumunii F-16 zestrzelił drona

F-16 należący do rumuńskich sił zbrojnych zestrzelił drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju - poinformowało ministerstwo obrony.

Podobny incydent miał miejsce w piątek. Wtedy to prezydent Rumunii Nicusor Dan przekazał, że F-16 zestrzelił drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
BerlinŁódzkiePrawo i SprawiedliwośćRumuniaSądpożarDrony
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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