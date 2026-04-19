TO WARTO WIEDZIEĆ

Iran znów blokuje cieśninę, zamach w Kijowie, oficjalne wyniki z Węgier

Ormuz – cieśnina
Napastnik otworzył ogień w Kijowie, został zabity. Relacja Ołeha Biłeckiego
Źródło: TVN24, Reuters
Zwrot w cieśninie Ormuz, ruch znów wstrzymany, doszło do ataków na przepływające statki. W Kijowie napastnik zastrzelił sześć osób. Węgrzy policzyli wszystkie głosy - Tisza oficjalnie wygrywa wybory. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę.

Tyle zapłacimy za paliwo. Aktualne ceny

1. Cieśnina Ormuz ponownie zamknięta

Sytuacja w cieśninie Ormuz wróciła do stanu poprzedniego, cieśnina jest pod ścisłą kontrolą irańskiej armii - podała agencja Tasnim, cytując komunikat połączonego dowództwa wojskowego Iranu. Oznacza to, że irańskie władze ponownie wprowadziły ograniczenia, choć jeszcze w piątek Teheran zapowiadał otworzenie szlaku dla statków handlowych.

Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO przekazała, że po decyzji Iranu jeden z przepływających przez cieśninę tankowców został trafiony pociskiem. Reuters informował, że co najmniej dwa statki handlowe alarmowały o tym, że zostały ostrzelane.

Decyzja Iranu ma związek z blokadą ich portów w regionie, którą utrzymują Amerykanie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w sobotę wieczorem, że cieśnina pozostanie zamknięta do czasu zniesienia tej blokady, a zbliżające się do niej statki będą uznawane za cele.

Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz

2. Strzelał do przechodniów w Kijowie. Nie żyje siedem osób

W Kijowie 58-letni mężczyzna szedł ulicą i strzelał do przypadkowych przechodniów. Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy poinformował, że napastnik został zabity w supermarkecie, do którego wszedł. Oprócz sprawcy, zginęło sześć osób, a co najmniej dziewięć kolejnych zostało rannych.

Chodził ulicą i strzelał do ludzi. Został zabity przez policję

3. Oficjalne wyniki wyborów na Węgrzech

W sobotę po godzinie 18.30 opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Przewaga partii Petera Magyara wyraźnie powiększyła się, co jest niespodzianką, gdyż od kilku dni do przeliczenia pozostawało mniej niż dwa procent głosów. W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie Tisza zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP - 52 mandaty, a skrajnie prawicowa partia Mi Hazank - sześć mandatów.

Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Są ostateczne wyniki na Węgrzech. I niespodzianka

4. W Siemiatyczach ruszyła urodzinowa trasa TVN24

Z okazji 25-lecia TVN24 nasi dziennikarze będą się spotykać z widzami w całym kraju. W sobotę od rana Joanna Kryńska, Radosław Mróz i Maja Popielarska prowadzili specjalne relacje z Siemiatycz w województwie podlaskim. W towarzystwie gości specjalnych i mieszkańców rozmawialiśmy o sekretach telewizji, ale i o pięknym regionie, jaki odwiedziliśmy. Następny przystanek: Kazimierz Dolny.

Pierwszy przystanek na jubileuszowej trasie. Tak było w Siemiatyczach

5. Zwrot w pogodzie, ostrzeżenia IMGW

Do Polski zmierzają wyczekiwane opady deszczu. Aura zacznie się zmieniać pod koniec weekendu. W części kraju IMGW wydał alarmy drugiego i pierwszego stopnia, bo prognozowana suma opadów może wynieść nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy.

Ulewy w Polsce. Tu opady mogą być szczególnie groźne

6. Historyczny wynik na Wall Street

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami. Indeksy S&P 500 oraz Nasdaq ponownie ustanowiły historyczne maksima. W ostatnich dniach akcje rosły w nadziei na ostateczne zawarcie pokoju między USA a Iranem. Indeks S&P 500 rozpoczął tydzień od zniwelowania wszystkich strat poniesionych od początku wojny z Iranem.

Historyczny wynik na Wall Street. Takiej sytuacji nie było od 34 lat

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

USADonald TrumpIranCieśnina OrmuzUkrainaKijówWęgryIMGWWall Street
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica