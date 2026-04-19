TO WARTO WIEDZIEĆ Iran znów blokuje cieśninę, zamach w Kijowie, oficjalne wyniki z Węgier

Napastnik otworzył ogień w Kijowie, został zabity. Relacja Ołeha Biłeckiego Źródło: TVN24, Reuters

Tyle zapłacimy za paliwo. Aktualne ceny

1. Cieśnina Ormuz ponownie zamknięta

Sytuacja w cieśninie Ormuz wróciła do stanu poprzedniego, cieśnina jest pod ścisłą kontrolą irańskiej armii - podała agencja Tasnim, cytując komunikat połączonego dowództwa wojskowego Iranu. Oznacza to, że irańskie władze ponownie wprowadziły ograniczenia, choć jeszcze w piątek Teheran zapowiadał otworzenie szlaku dla statków handlowych.

Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO przekazała, że po decyzji Iranu jeden z przepływających przez cieśninę tankowców został trafiony pociskiem. Reuters informował, że co najmniej dwa statki handlowe alarmowały o tym, że zostały ostrzelane.

Decyzja Iranu ma związek z blokadą ich portów w regionie, którą utrzymują Amerykanie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w sobotę wieczorem, że cieśnina pozostanie zamknięta do czasu zniesienia tej blokady, a zbliżające się do niej statki będą uznawane za cele.

2. Strzelał do przechodniów w Kijowie. Nie żyje siedem osób

W Kijowie 58-letni mężczyzna szedł ulicą i strzelał do przypadkowych przechodniów. Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy poinformował, że napastnik został zabity w supermarkecie, do którego wszedł. Oprócz sprawcy, zginęło sześć osób, a co najmniej dziewięć kolejnych zostało rannych.

3. Oficjalne wyniki wyborów na Węgrzech

W sobotę po godzinie 18.30 opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Przewaga partii Petera Magyara wyraźnie powiększyła się, co jest niespodzianką, gdyż od kilku dni do przeliczenia pozostawało mniej niż dwa procent głosów. W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie Tisza zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP - 52 mandaty, a skrajnie prawicowa partia Mi Hazank - sześć mandatów.

Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

4. W Siemiatyczach ruszyła urodzinowa trasa TVN24

Z okazji 25-lecia TVN24 nasi dziennikarze będą się spotykać z widzami w całym kraju. W sobotę od rana Joanna Kryńska, Radosław Mróz i Maja Popielarska prowadzili specjalne relacje z Siemiatycz w województwie podlaskim. W towarzystwie gości specjalnych i mieszkańców rozmawialiśmy o sekretach telewizji, ale i o pięknym regionie, jaki odwiedziliśmy. Następny przystanek: Kazimierz Dolny.

5. Zwrot w pogodzie, ostrzeżenia IMGW

Do Polski zmierzają wyczekiwane opady deszczu. Aura zacznie się zmieniać pod koniec weekendu. W części kraju IMGW wydał alarmy drugiego i pierwszego stopnia, bo prognozowana suma opadów może wynieść nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy.

6. Historyczny wynik na Wall Street

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami. Indeksy S&P 500 oraz Nasdaq ponownie ustanowiły historyczne maksima. W ostatnich dniach akcje rosły w nadziei na ostateczne zawarcie pokoju między USA a Iranem. Indeks S&P 500 rozpoczął tydzień od zniwelowania wszystkich strat poniesionych od początku wojny z Iranem.

