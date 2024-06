1. Katastrofa kolejowa w Czechach

W nocy ze środy na czwartek w czeskich Pardubicach doszło do zderzenia ekspresu firmy RegioJet jadącego z Pragi do Koszyc i dalej do Ukrainy z pociągiem towarowym państwowego przewoźnika. W pociągu osobowym mogło być co najmniej 300 osób - informują media.