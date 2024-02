Sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 15 lutego

Doradca prezydenta USA i przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział "Faktom" TVN, że "Joe Biden potwierdził, że będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO". W trakcie parady zorganizowanej w Kansas City, po zwycięstwie miejscowej drużyny futbolowej w finale Super Bowl, doszło do strzelaniny. Ujawniono nowe informacje na temat dokumentu, na mocy którego rząd PiS-u kupił Pegasusa. Z kolei była marszałek Sejmu Elżbieta Witek stanęła przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 15 lutego.

1. Przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego dla "Faktów" TVN

2. Strzelanina w Kansas City

W Kansas City doszło do strzelaniny w trakcie parady zorganizowanej po zwycięstwie Kansas City Chiefs w finale Super Bowl. Co najmniej jedna osoba zginęła, są też ranni. Policja przekazała, że dwie osoby posiadające broń zostały zatrzymane.

3. Witek przed komisją śledczą

4. Dwa nazwiska na dokumencie, na mocy którego zakupiono Pegasusa

Poseł Marcin Bosacki widział dokument, na mocy którego rząd PiS-u kupił Pegasusa - ten dokument, o którym we wtorek na Radzie Gabinetowej premier Tusk powiedział prezydentowi. Poseł wie, ile pieniędzy przelano i czyje dwa nazwiska - a nie jak dotąd sądzono tylko jedno - znajdują się na dokumencie.

- Ten dokument poświadcza, że nie tylko wiceminister Woś, co było wiadomo w dokumentach jawnych, ale również minister Ziobro zgodzili się i wydali dyspozycję przelania 25 milionów złotych z kieszeni podatników, z Funduszu Sprawiedliwości, na zakup Pegasusa w 2017 roku - donosi Marcin Bosacki z PO.

5. Wszystkie regionalne rozgłośnie do likwidacji

Otwarcie likwidacji wszystkich regionalnych rozgłośni Polskiego Radia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - podało na swojej stronie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Jak napisano, "sądy rejestrowe uznały uprawnienie do podjęcia takiej decyzji". Pod koniec stycznia ministerstwo kultury przekazało, że do KRS zostało wpisane także otwarcie likwidacji Polskiej Agencji Prasowej.

6. Grupa posłanek złożyła projekt zmian w Kodeksie karnym

W myśl projektu za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. Do co najmniej trzech lat więzienia zwiększy się minimalna kara za taki czyn i zniknie górne ograniczenie w orzekaniu przez sądy kary więzienia za taki czyn.