Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 9 lutego

1. Koalicja Obywatelska wychodzi na prowadzenie w sondażu

2. Senat USA podjął prace nad pakietem wsparcia dla Ukrainy

3. Syrski nowym szefem armii Ukrainy

4. Stan wyjątkowy po wybuchu wulkanu na Islandii

Na półwyspie Reykjanes doszło do kolejnej erupcji. Lawa dotarła do rur wodociągowych znajdujących się na południe od Rejkiawiku. Doszło tam do awarii, w wyniku której ponad 20 tysięcy osób zostało pozbawionych dostępu do ciepłej wody.