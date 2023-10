Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 7 października

1. Polacy szturmują urzędy

Tylko w Łodzi w ostatnich dniach do list wyborców dopisało się przez internet 15 tysięcy osób. Osobiście w urzędzie pojawiło się ponad 5 tysięcy. By skrócić kolejki, w urzędzie utworzono dodatkowy punkt do składania wniosków. - Jeśli chodzi o poprzednie wybory, to możemy mówić o dwukrotnie większym zainteresowaniu wyborców. Porównując do wyborów w 2015 roku, nawet można mówić o trzykrotnie większym zainteresowaniu - wskazuje Grzegorz Szatiło, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Łodzi.