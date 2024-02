U króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych stanął były szef KPRM Michał Dworczyk. Wzrasta liczba ofiar śmiertelnych pożarów lasów w Chile. Przed sądem w Barcelonie rozpoczął się proces oskarżonego o gwałt byłego zawodnika Barcelony Daniego Alvesa. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 6 lutego.

1. Król Karol ma nowotwór

U króla Karola III zdiagnozowano nowotwór - poinformował w poniedziałek Pałac Buckingham. Nie ujawniono, jaki to rodzaj nowotworu, a z oświadczenia wynika, że monarcha rozpoczął już leczenie.

2. Michał Dworczyk stanął przed sejmową komisją śledczą

Były minister przyznał, że używał prywatnej skrzynki mailowej do celów służbowych. Dworczyk wspomniał również, że "po dwóch czy trzech próbach pozbycia się złośliwego oprogramowania" zdecydował o jej zlikwidowaniu. - Jednym ze znaków, że skrzynka jest dalej zhakowana, było to, że zaczęto wysyłać maile, m.in. do ministra Szrota - mówił. Chodzi o Pawła Szrota, ówczesnego ministra w Kancelarii Prezydenta, obecnie posła PiS.