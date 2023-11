Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 4 listopada

1. Rośnie liczba ofiar orkanu Ciaran

Liczba ofiar śmiertelnych orkanu Ciaran w Europie wzrosła w piątek wieczorem do 16. W samej Francji ranne zostały dziesiątki osób.

Orkan Ciaran we Włoszech

Orkan Ciaran we Włoszech PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

2. Były szef marszu narodowców skazany

Chodzi o wydarzenia z października 2020 roku przed kościołem na Krakowskim Przedmieściu, kiedy to doszło do poturbowania aktywistki.

3. Dymisja po rozmowie premier Włoch z rosyjskim komikiem

4. Przywódca Hezbollahu zabrał głos ws. ataku Hamasu na Izrael

5. Aresztowano podejrzanego o ataki na ulicach Warszawy

W Warszawie, na ulicach Kochanowskiego i Broniewskiego, doszło do dwóch ataków maczetą . Obława trwała kilka godzin, policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego rowerzysty.

6. Słowna przepychanka między Bońkiem i Czarnkiem

Między byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem a ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem doszło do słownej przepychanki w mediach społecznościowych, której powodem był wcześniejszy wpis Bońka dotyczący publicysty telewizji rządowej Bronisława Wildsteina.

Minister polecił byłemu prezesowi PZPN, by ten sięgnął po podręcznik do historii i teraźniejszości, na co były reprezentant Polski odpowiedział, przytaczając wulgarną fraszkę Juliana Tuwima.