Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 4 czerwca

1. Marsz 4 czerwca

Do udziału w manifestacji "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" w połowie kwietnia wezwał szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk . Oprócz polityków opozycji swoje uczestnictwo w marszu zapowiadają osoby ze świata kultury, mediów, działacze opozycji z czasów PRL , m.in.: aktorzy Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, aktorka Krystyna Janda, satyryk Krzysztof Materna, dziennikarz Wojciech Mann, pierwszy prezes Sądu Najwyższego w III RP profesor Adam Strzembosz, były prezydent Lech Wałęsa oraz polityk i jeden z byłych liderów Solidarności Władysław Frasyniuk . Do wzięcia udziału w marszu zachęcał również Stanisław Tym.

2. Śmierć ukraińskiego żołnierza, który do niedawna był piłkarzem w polskim klubie

3. Recep Tayyip Erdogan rozpoczął trzecią kadencję

4. Nie "Bohemian Rhapsody", ale "Mongolian Rhapsody"? Przebój zespołu Queen miał nazywać się inaczej

Tekst jest napisany na papeterii nieistniejącej już linii lotniczej British Midland z kalendarzem. Wartość oszacowano na od 800 tys. do 1,2 mln funtów - co czyni rękopis jednym z najdroższych przedmiotów na aukcji "Freddie Mercury: A World of His Own".