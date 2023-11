Sześć rzeczy, które warto wiedzieć. Ważne decyzje Sejmu, atak nożownika, śmierć nastolatki

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa i odwołał członków komisji "lex Tusk". Senat wybrał przedstawicieli do neo-KRS. W Kadzidle w powiecie ostrołęckim doszło do ataku nożownika. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 30 listopada.