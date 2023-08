Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 3 sierpnia

1. Papież spotkał się z ofiarami wykorzystywania seksualnego

Papież Franciszek , przebywający w Lizbonie z okazji Światowych Dni Młodzieży, spotkał się w środę wieczorem z grupą ofiar pedofilii - przekazał dziennikarzom Watykan . Do spotkania z 13 osobami doszło w siedzibie nuncjatury apostolskiej.

2. Zabójca wiernych w synagodze skazany na karę śmierci

Jest to pierwsza federalna kara śmierci nałożona w trakcie administracji prezydenta Joe Bidena , który wprowadził moratorium na egzekucje.

3. Premier ogłasza "pilne spotkanie" ws. białoruskich śmigłowców nad Polską

Oczekujemy od wszystkich państw, by respektowały suwerenną przestrzeń powietrzną innych krajów. I będziemy nadal poważnie podchodzić do bezpieczeństwa NATO - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Odniósł się do incydentu z udziałem białoruskich śmigłowców w rejonie Białowieży.