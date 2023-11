Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 3 listopada

1. Strażacy uczcili pamięć tragicznie zmarłego nurka

2. Orkan Ciaran nad Europą

Ciaran, potężny orkan (sztorm - nazwy stosowane zamiennie), szaleje nad krajami zachodniej Europy. Co najmniej sześć osób zginęło, a w samej Francji 16 osób zostało rannych. Silny wiatr w wielu miejscach łamie drzewa i niszczy budynki. W ciągu ostatnich godzin Ciaran doprowadził do dużych zniszczeń we Włoszech.