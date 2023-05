Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 24 maja

Rosyjski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu oskarżonego o szpiegostwo amerykańskiego dziennikarza Evana Gershkovicha o kolejne trzy miesiące. Visa planuje otworzyć w Polsce globalny Hub Technologiczno-Produktowy. Z kolei w Wielkiej Brytanii książę Harry przegrał sprawę sądową przeciwko brytyjskiemu ministerstwu spraw wewnętrznych. Oto sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Ósmoklasiści podchodzą do egzaminu z matematyki

Dziś przeprowadzony zostanie pisemny egzamin z matematyki - druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego. Do egzaminu przystąpi ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ok. 14,5 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

2. Amerykański koncern zapowiada wielką inwestycję w Polsce

Visa planuje otworzyć w Polsce globalny Hub Technologiczno-Produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu najbliższych kilku lat w hubie ma pracować 1500 specjalistów z obszaru technologii.

"Ta doskonała wiadomość potwierdza to, co wiemy od dawna: Polska jest znakomitym miejscem dla biznesu!" - napisał w mediach społecznościowych ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

3. Przedłużony areszt dla amerykańskiego dziennikarza

Rosyjski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu oskarżonego o szpiegostwo Evana Gershkovicha o kolejne trzy miesiące.

Zatrzymany w Rosji pod zarzutem szpiegostwa amerykański dziennikarz powinien zostać natychmiast wypuszczony - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Departament Stanu przekazał, że Rosja wciąż odmawia USA dostępu konsula do Amerykanina.

4. W Grecji nowe wybory coraz bliżej

Lider Syrizy Aleksis Cipras otrzymał od prezydent Kateriny Sakellaropoulou mandat do utworzenia rządu koalicyjnego. Polityk odrzucił jednak to rozwiązanie, co przybliża nowe wybory parlamentarne pod koniec czerwca.

Wcześniej misję stworzenia nowego rządu odrzucił również dotychczasowy premier i lider Nowej Demokracji Kyriakos Micotakis, który dąży do następnych wyborów parlamentarnych i samodzielnych rządów.

W Grecji może dojść do powtórnych wyborów parlamentarnych GEORGE VITSARAS/PAP/EPA

Formalnie misję utworzenia rządu otrzyma jeszcze centrolewicowy PASOK, który zajął trzecie miejsce. Partia odrzuciła przed wyborami zabiegi Syrizy o wstąpienie w koalicję, a teraz walczy z nią o pozycję głównej siły opozycyjnej.

5. Opozycja składa zawiadomienie o przestępstwie

W Turcji Republikańska Partia Ludowa (CHP) Kemala Kilicdaroglu złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ubiegającego się o reelekcję Recepa Tayyipa Erdogana, który twierdził, że CHP jest wspierana przez Partię Pracujących Kurdystanu (PKK), powołując się przy tym na sfabrykowane nagranie.

Recep Tayyip Erdogan PAP/EPA/ERDEM SAHIN

Obaj politycy będą walczyć o stanowisko prezydenta Turcji w najbliższą niedzielę. W pierwszej turze wyborów Erdogan zdobył 49,52 proc. głosów, a Kilicdaroglu - 44,88 proc.

6. Książę Harry przegrywa w sądzie

Syn króla Wielkiej Brytanii Karola III, Harry, przegrał sprawę sądową przeciwko brytyjskiemu ministerstwu spraw wewnętrznych. Chodziło o spór dotyczący tego, czy podczas pobytów w ojczyźnie Harry może korzystać z ochrony policji, jeśli pokrywałby jej koszty z własnych środków.

Książę Harry Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM/PAP

Prawnicy Harry'ego twierdzili, że komisja zajmująca się ochroną osób publicznych, podejmując decyzję w sprawie syna króla, przekroczyła swoje uprawnienia. We wtorek Wysoki Trybunał odrzucił argumenty, że decyzja została podjęta w wadliwy sposób i nie zgodził się na jej sądową rewizję.

