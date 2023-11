In vitro w Sejmie, porozumienie Izraela z Hamasem, głosowanie w sprawie zmian unijnych traktatów

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro. Izrael poparł porozumienie w sprawie uwolnienia około 50 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy w zamian za kilkudniowe zawieszenie broni. Z kolei Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych, w którym zaleca ona zmianę unijnych traktatów. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 23 listopada.

1. Obywatelski projekt o refundacji in vitro w Sejmie

W Sejmie odbyło się w środę pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro. Przedstawiła go posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Wskazała, że gdy zbierano podpisy pod obywatelskim projektem "Tak dla in vitro", obiecywano, że prędzej czy później ustawa wejdzie w życie.