Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 22 września

1. Zamieszanie po słowach premiera

Od kilku dni relacje na linii Warszawa-Kijów są bardzo napięte. Dodatkowo kontrowersje wywołała wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego , który stwierdził, że "my już nie przekazujemy żadnego uzbrojenia na Ukrainę z tego względu, że my teraz sami się zbroimy".

Słowa premiera niemal natychmiast trafiły do zagranicznych mediów, gdzie pojawiały się komentarze o konflikcie oraz o napiętych relacjach między najbliższymi dotąd sojusznikami. - Kaczyński jest chyba jedynym człowiekiem na świecie, który sąsiadowi odda wszystkie czołgi, a jak już odda wszystkie czołgi, to wypowie mu wojnę. To jest logika PiS-u - ocenił lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.