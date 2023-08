Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 22 sierpnia

1. Sąd wyznaczył Trumpowi kaucję

Aby uniknąć aresztu, były prezydent USA Donald Trump będzie musiał zapłacić 200 tys. dolarów kaucji i zobowiązać się do niezastraszania potencjalnych świadków - zdecydował sąd stanowy hrabstwa Fulton w Georgii. Śledczy w Georgii postawili Trumpowi 13 zarzutów, z czego główny to uczestnictwo w grupie przestępczej, której celem było nielegalne obalenie wyników wyborów 2020 r. w tym stanie.

2. Jeden z pilotów Black Hawka miał wyrok za katastrofę lotniczą

W policji najpierw odpowiadał za bezpieczeństwo lotów, a teraz za wyszkolenie pilotów. – To świetny pilot – mówi jeden z naszych rozmówców z policyjnej centrali. – Po prostu nigdy nie powinien odpowiadać za bezpieczeństwo lotów i wyszkolenie, co znów udowodnił w Sarnowej Górze – dodaje nasz inny rozmówca związany z policyjnym lotnictwem.

3. Tragedia na zawodach Ironman

4. Jest zgoda na sprzedaż Polsce śmigłowców Apache

Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache - przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak . Jak dodał szef MON, "do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów".

O decyzji strony amerykańskiej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze. "Ważna wiadomość! Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache" - przekazał. Dodał, że "zgodnie z moimi ustaleniami z sekretarzem obrony L. Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów".

5. Zełenski w Grecji

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczic, który również jest w Atenach, poinformował w poniedziałek wieczorem, że we wtorek spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Zdaniem Vuczica główne tematy rozmowy to: uznanie przez Ukrainę niepodległości Kosowa i Rosja, na którą Serbia odmawia nałożenia sankcji za atak na Ukrainę.

6. Ruszył Top Sopot Festival 2023

Poniedziałkowy wieczór w Operze Leśnej przyniósł ze sobą moc muzycznych wrażeń. Pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 fani na widowni i przed telewizorami mogli usłyszeć największe hity w wykonaniu między innymi Natalii Przybysz, Krzysztofa Zalewskiego, Ørganka czy Margaret. Artyści rozpalali publiczność, ale nie kryli też swoich emocji. - Słuchajcie, po zejściu ze sceny po prostu kipi ze mnie - mówiła Sylwia Grzeszczak reporterowi TVN24 Adrianowi Mielnikowi.

W poniedziałek wieczorem wystartował Top of the Top Sopot Festival 2023. To - jak piszą organizatorzy - "czterodniowe święto muzyki, podczas którego publiczność bawić się będzie do utworów najbardziej topowych wykonawców". Koncert, tego dnia pod hasłem #I DANCE, można było obejrzeć na antenie TVN.