Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 22 maja: szczyt G7, wybory w Grecji, watykańska misja pokojowa w sprawie Ukrainy

W japońskiej Hiroszimie zakończył się szczyt przywódców zrzeszonych w grupie G7. Ich przywódcy wezwali Chiny do wywarcia presji na Rosję, aby Moskwa "przerwała agresję militarną" i "bezzwłocznie wycofała wojska z Ukrainy". Prezydent USA Joe Biden zapowiedział z kolei nową transzę wojskowej pomocy dla Ukrainy. W Grecji odbyły się przyspieszone wybory parlamentarne, partie polityczne ubiegały się o 300 miejsc w izbie ustawodawczej. Kardynał Matteo Zuppi otrzymał zadanie poprowadzenia misji pokojowej w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Oto najważniejsze wydarzenia.

1. Przywódcy G7 wywarli presję na Chiny

Przywódcy krajów zrzeszonych w grupie G7 wysłali mocny sygnał do Rosji, zapraszając na obrady ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale zwrócili także uwagę na Chiny.

Kraje G7 w nie jednym, a w dwóch oświadczeniach po szczycie w Hiroszimie zaapelowały do Chin, "by wywarły nacisk na Rosję, aby ta przerwała agresję militarną i bezzwłocznie, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wojska z Ukrainy". "Zachęcamy Chiny, by wsparły całościowy, sprawiedliwy i trwały pokój oparty na integralności terytorialnej i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych" - dodano.

Na szczycie G7 w doszło też do spotkania prezydentów USA i Ukrainy. Joe Biden zapowiedział nową transzę wojskowej pomocy dla Ukrainy. Kijów ma dostać amunicję i pojazdy opancerzone. Biden dodał, że USA robią wszystko, by wzmocnić ukraińską obronę. Wołodymyr Zełenski dziękował za to wsparcie.

Politycy na szczycie G7 PAP/EPA

2. Grecy zagłosowali

W Grecji zakończyły się przyspieszone wybory parlamentarne, partie polityczne ubiegały się o 300 miejsc w izbie ustawodawczej. Zwycięzcą została Nowa Demokracja, ugrupowanie premiera Kyriakosa Micotakisa, które - po przeliczeniu niemal stu procent głosów - może liczyć na 41 procent poparcia. Te wyniki pokazują, że Nowej Demokracji zabraknie kilku procent do zdobycia zdecydowanej większości. Micotakis podczas wieczornego przemówienia dał do zrozumienia, że nie będzie szukał koalicji rządowej i zamierza wygrać następne wybory, które mogą odbyć się pod koniec czerwca albo na początku lipca. Niedzielne wyniki określił jako "polityczne trzęsienie ziemi".

Wśród 36 partii i koalicji, które zostały zgłoszone do niedzielnych wyborów parlamentarnych, liczyły się przede wszystkim trzy: rządząca Nowa Demokracja premiera Kiriakosa Micotakisa, lewicowa Syriza byłego premiera Aleksisa Ciprasa oraz Panhelleński Ruch Socjalistyczny (PASOK) Nikosa Andrulakisa.

Sympatycy Nowej Demokracji świętują po ogłoszeniu pierwszych wyników wyborów parlamentarnych PAP/EPA/GEORGE VITSARAS

3. Papież wybrał kardynała, który poprowadzi misję pokojową w sprawie Ukrainy

Kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, otrzymał zadanie poprowadzenia misji pokojowej w celu zakończenia wojny, która wybuchła po ataku Rosji na Ukrainę - poinformował w sobotę Watykan. Decyzję w tej sprawie podjął papież Franciszek.

Papież Franciszek o możliwej misji pokojowej powiedział po raz pierwszy dziennikarzom 30 kwietnia br. w drodze powrotnej z Budapesztu do Rzymu. Nie podał jednak wtedy żadnych szczegółów.

Watykański rzecznik Matteo Bruni przekazał w sobotę, że papież Franciszek powierzył Matteo Zuppiemu zadanie poprowadzenia misji, której celem jest złagodzenie napięć w konflikcie w Ukrainie. Tym samym potwierdził część wcześniejszych doniesień mediów.

4. Ukraińcy oburzeni nagraniem z piłkarzami Barcelony

Dwaj piłkarze FC Barcelona z uśmiechami na twarzach dziękowali rosyjskim kibicom za wparcie w trakcie całego sezonu. Opublikowane w sobotę wideo wywołało oburzenie ukraińskich klubów. Do sprawy odniósł się już Robert Lewandowski.

"Jesteście także częścią tego sukcesu. Niedługo się zobaczymy ponownie. Dziękujemy za waszą energię i trzymanie kciuków" - zgodnie mówią zawodnicy Barcelony w wyemitowanym m.in. na Instagramie nagrania.

- Ewidentnie coś nie zostało dopilnowane i w efekcie wyszło bardzo źle. Dowiedziałem się o tym nagraniu po czasie i delikatnie mówiąc, byłem bardzo nim zaskoczony. Pytałem w klubie o tą sytuację i wiem, że nie było to oficjalne stanowisko, tylko wypowiedź podczas spotkania z mediami posiadającymi prawa transmisyjne do La Ligi - powiedział Lewandowski w rozmowie z Sebastianem Staszewskim z Interii.

5. Masakra w trakcie pokazu samochodów terenowych

W trakcie pokazu samochodów terenowych w mieście Ensenada w stanie Kalifornia Dolna w północno-zachodnim Meksyku doszło do strzelaniny. Co najmniej 10 osób zginęło, a dziewięć zostało rannych - podała w niedzielę w godzinach porannych agencja Reutera.

Do masakry doszło w sobotę około godziny 14 (22 czasu polskiego) podczas pokazu samochodów terenowych w rejonie San Vicente w mieście Ensenada.

Jak relacjonowała agencja Reutera, powołując się na lokalne media, na miejsce imprezy podjechała furgonetka, z której wysiedli mężczyźni z długą bronią. Napastnicy otworzyli ogień do uczestników wydarzenia, którzy zaparkowali swoje pojazdy na poboczu drogi, w pobliżu której odbywał się pokaz.

Meksyk. Strzelanina podczas pokazu samochodów terenowych. Jest wielu zabitych Reuters

6. Owacje w Cannes

Dziewięciominutowa owacja na stojąco, przerywana entuzjastycznymi okrzykami zakończyła w sobotni wieczór projekcję filmu "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsesego. "Reżyser wziął na warsztat bestseller Davida Granna o serii morderstw wśród Osedżów i zamienił go w arcydzieło" - ocenia "Rolling Stone". A krytyk Deadline dodaje: "W wieku 80 lat Scorsese nakręcił western, który powala".

Ironią losu jest to, że najgoręcej przyjęty (jak dotąd) w Cannes obraz wielkiego mistrza nie walczy o Złotą Palmę. Martin Scorsese zdecydował, że pokaże film poza konkursem, mimo że dyrektor festiwalu Thierry Fremaux publicznie namawiał reżysera i producentów, by umieścili go w konkursie głównym.

"Killers of the Flower Moon" to najbardziej oczekiwany obok innego amerykańskiego tytułu - "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" - film tegorocznej, 76. edycji festiwalu. Po tym, jak ten drugi film okazał się wielkim rozczarowaniem, organizatorzy festiwalu zapewne odetchnęli z ulga, widząc, że nowy obraz Scorsesego zachwycił publiczność.

Martin Scorsese, Robert De Niro i Leonardo DiCaprio na premierze w Cannes EPA

Autor:pqv//now

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters