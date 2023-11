Sejm wznowi obrady, większość z kandydatką na Rzecznika Praw Dziecka, nowy prezydent Argentyny

Sejm we wtorek wznowi obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Tymczasem kandydatką większości na urząd Rzecznika Praw Dziecka została Monika Horna-Cieślak. Ekstrawagancki polityk wygrywa wybory prezydenckie w Argentynie. Z kolei jemeńska milicja Huti, która przechwyciła statek handlowy na Morzu Czerwonym, opublikowała nagranie z akcji. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 21 listopada.

1. Sejm wznawia obrady

Sejm we wtorek wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Posłowie wybiorą składy sejmowych komisji m.in. do spraw Unii Europejskiej, etyki oraz do spraw służb specjalnych oraz członków Trybunału Stanu.