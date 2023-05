Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 20 maja. Greenpeace "niepożądana", impas w USA, strażacy proszą o pomoc

czytaj dalej

Chiny zamieniają Rosję w wasala, być może możemy to określić jako kolonię - stwierdziła w piątkowych "Faktach po Faktach" Agnieszka Legucka z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, komentując zgodę Moskwy na to, by Pekin zatwierdził Władywostok jako transgraniczny port tranzytowy dla chińskiego handlu. Zdaniem Bogdana Góralczyka, sinologa z Uniwersytetu Warszawskiego, wasalizacją i pokazaniem Rosji miejsca w szeregu były spotkania chińskich władz z przedstawicielami byłych republik radzieckich.