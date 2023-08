Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 2 sierpnia

Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Trump z nowymi zarzutami. Do Lizbony w środę na Światowe Dni Młodzieży przybędzie papież Franciszek. Co jeszcze przyniósł nam wtorek? Oto sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Białoruskie śmigłowce w rejonie Białowieży

Resort obrony wydał komunikat dotyczący wtorkowych lotów białoruskich śmigłowców przy granicy z Polską. "Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy" - poinformował.

Zaznaczono, że "o szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską". Postanowiono, że w reakcji na to zdarzenie "charge d'affaires Białorusi zostanie wezwany do polskiego MSZ".

2. Warszawa oddała hołd powstańcom

We wtorek, równo o godzinie 17, Warszawa oddała hołd poległym 79 lat temu w Powstaniu Warszawskim. W całym mieście zawyły syreny, a mieszkańcy zatrzymali się na minutę, by w ciszy upamiętnić bohaterów.

- Na początku powstania panowie generałowie wołali: po co nam tyle bab? A kiedy powstanie się kończyło, to dostałyśmy takie same prawa jak chłopcy. I tych praw się nie pozbędziemy - mówiła Wanda Traczyk-Stawska podczas obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Podkreślała, że konstytucja gwarantuje każdemu równość, ale rząd "nie pamięta, że kobiety mają zapisaną swoją pozycję w tej konstytucji".

Traczyk-Stawska: nikt nie ma prawa nami tak rządzić, żebyśmy czuli się upokorzeni TVN24

3. Rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Ponad 150 tys. osób we wtorek wieczorem wzięło udział we mszy św. otwierającej Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Wydarzeniu zorganizowanym w stołecznym parku Edwarda VII przewodniczył ordynariusz archidiecezji Lizbony kardynał Manuel Clemente.

W Lizbonie odbywają się Światowe Dni Młodzieży MIGUEL A. LOPES/PAP/EPA

W środę do Lizbony przybędzie papież Franciszek, który zostanie z młodzieżą do niedzieli, czyli ostatniego dnia tegorocznych ŚDM. W trakcie pobytu w Portugalii odwiedzi też Fatimę oraz Cascais.

4. Polski ambasador "zaproszony" do ukraińskiego MSZ

Polski ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki został "zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy" - podał ukraiński resort w komunikacie. Jak czytamy, chodzi o "niedopuszczalne" słowa Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Wieczorem polskie MSZ przekazało, że do siedziby resortu "został zaproszony" ambasador Ukrainy w Polsce. Jak doprecyzował później wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, Wasyl Zwarycz "w tej chwili przebywa w Kijowie, w związku z tym jutro zostanie zaproszony do MSZ jego zastępca". Dodał, że po powrocie do Warszawy termin rozmowy zostanie wyznaczony również dla ambasadora.

5. Ożywiono nicienia sprzed tysięcy lat

Nicień, który od tysięcy lat tkwił w zamarzniętej glebie, został przywrócony do życia przez naukowców. Nieznany nauce gatunek mógł trwać w stanie życia ukrytego nawet od czasu ostatniego zlodowacenia.

Jak wyjaśniają naukowcy, mechanizm, który umożliwił mu przetrwanie, występuje także u jego współczesnych kuzynów.

6. Trump z nowymi zarzutami

Według opublikowanych we wtorek zarzutów, Donald Trump został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych o zmowę w celu oszustwa państwa, zmowę w celu zakłócenia oficjalnych procedur, próby ingerencji w toczące się postępowania i zmowę na szkodę praw obywateli. Wszystkie te zarzuty – jak stwierdziła prokuratura - mają związek z jego działaniami mającymi na celu odwrócenie wyniku wyborów.

Śledczy działający w ramach dochodzenia prowadzonego przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha zarzucają Trumpowi, że wiedział, iż przegrał wybory lecz mimo to, używając nielegalnych środków, dążył do nieuznania ich prawdziwych wyników "godząc w fundamentalną funkcję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych". Trumpowi zarzuca się też, że próbował wykorzystać przemoc podczas szturmu jego zwolenników na Kapitol 6 stycznia 2021 r., by dążyć do swojego celu.

