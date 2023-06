Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 2 czerwca

czytaj dalej

Widzimy tektoniczne zmiany zachodzące w Mołdawii. Podobnie jak na Ukrainie, mamy tam do czynienia z nowym pokoleniem, które myśli na nowo. Co jest również niezwykłe, to uznanie, że Ukraina jest tym, co ratuje Mołdawię przed rosyjskimi czołgami – uważa Kataryna Wolczuk, ekspertka Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie.